Tragedia a Castel Maggiore | coppia trovata morta in casa

Nel primo pomeriggio a Castel Maggiore, nel Bolognese, una coppia è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione situata in zona Torre Verde. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che al momento non sono state rese note pubblicamente. La scena è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

Tragedia nel primo pomeriggio a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove una coppia è stata trovata morta all’interno della propria abitazione in zona Torre Verde. Le vittime sono un uomo di 73 anni e la moglie di 63. A fare la scoperta è stato il figlio dell’uomo, andando a casa del padre dopo che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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