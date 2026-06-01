Un ex difensore del Bologna, di 33 anni, è morto la scorsa settimana in Grecia a causa di un incidente stradale. L’uomo è rimasto coinvolto in un impatto violento mentre guidava uno scooter. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente, ma non c’è stato nulla da fare per salvarlo. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La tragedia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti.

Marios Oikonomou non ce l'ha fatta. L'ex difensore greco, che era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale il 23 maggio scorso, si è spento all'ospedale di Giannina, la città di cui era originario. Aveva solo 33 anni. In carriera ha vestito la maglia di diverse squadre italiane, tra cui Cagliari, Bari, Spal e Sampdoria, ma era al Bologna - tra il 2014 e il 2017 - che aveva vissuto gli anni migliori. Per lui anche sei presenze con la nazionale greca. Oikonomou si trovava in terapia intensiva da sabato scorso, quando era stato trasportato in codice rosso dopo che - alla guida del suo scooter - si era scontrato con un'auto che stava tentando un'inversione di marcia in una via di Giannina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tragedia in Grecia, l'ex difensore del Bologna Marios Oikonomou muore dopo un incidente stradale

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OIKONOMOU IN TERAPIA INTENSIVA DOPO IL TERRIBILE INCIDENTE: EX SAMP E BOLOGNA IN CONDIZIONI GRAVI!

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