Grande apprensione per Oikonomou | l’ex difensore di Bologna e Cagliari è in terapia intensiva dopo un grave incidente stradale
Un ex calciatore, ex difensore di Bologna e Cagliari, è in terapia intensiva dopo un grave incidente stradale in moto in Grecia. L’incidente si è verificato di recente e le condizioni sono considerate critiche. La famiglia e i conoscenti sono in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi e gli appassionati di calcio.
Oikonomou, grave incidente in moto in Grecia: l’ex difensore di Bologna e Cagliari è ricoverato in terapia intensiva. Momenti di grande apprensione nel mondo del calcio per Marios Oikonomou. L’ex difensore greco, 33 anni, con un lungo passato nei campionati italiani, è ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente stradale. Ritiratosi dal calcio all’inizio del 2024, Oikonomou sta lottando nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Hatzikostas. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo le prime ricostruzioni dei media ellenici, tra cui Sport 24, il violento impatto è avvenuto a Giannina, sua città natale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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