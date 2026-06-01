Tragedia al ristorante muore durante lo spurgo di un pozzo nero

Notizia in breve

Un uomo di 58 anni è deceduto questo pomeriggio a Ercolano mentre stava eseguendo operazioni di spurgo di un pozzo nero in un ristorante. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.