Tragedia al ristorante muore durante lo spurgo di un pozzo nero
Un uomo di 58 anni è deceduto questo pomeriggio a Ercolano mentre stava eseguendo operazioni di spurgo di un pozzo nero in un ristorante. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.
Un uomo di 58 anni è morto questo pomeriggio a Ercolano durante le attività di spurgo di un pozzo nero. È accaduto in un ristorante di via Benedetto Cozzolino.Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto verosimilmente a causa delle esalazioni dovute ai gas presenti nel pozzo. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Tragedia a Ercolano: 58enne muore durante lo spurgo di un pozzo neroUn uomo di 58 anni è morto durante le operazioni di spurgo di un pozzo nero in un ristorante di via Benedetto Cozzolino a Ercolano.
Tragedia a Ercolano, muore durante lo spurgo di un pozzo nero: fatali le esalazioniUn uomo è morto durante un intervento di spurgo di un pozzo nero a Ercolano, a causa delle esalazioni tossiche.
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Tragedia in provincia di Napoli. Presso un ristorante di via Benedetto Cozzolino, un uomo di 58 anni è morto durante le attività di spurgo di un pozzo nero. È accaduto verosimilmente per le esalazioni dovute ai gas presenti. Carabinieri della tenenza di Ercola facebook
Ercolano, tragedia in un ristorante: 58enne muore durante lavori di spurgoTragedia nel pomeriggio di oggi a Ercolano, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita durante un intervento di spurgo in ristorante in via Benedetto Cozzolino. Secondo le prime informazioni disponibili ... lostrillone.tv
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