Un uomo è morto durante un intervento di spurgo di un pozzo nero a Ercolano, a causa delle esalazioni tossiche. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause specifiche dell’accaduto o sull’identità della vittima. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le circostanze dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi a Ercolano. Un uomo di 58 anni ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di spurgo di un pozzo nero all’interno di un ristorante situato in via Benedetto Cozzolino. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato dalle esalazioni dei gas presenti nel pozzo. L’uomo sarebbe stato colto da un malore durante le attività di manutenzione, senza avere il tempo di mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia a Ercolano, muore durante lo spurgo di un pozzo nero: fatali le esalazioni

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