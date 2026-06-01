Un uomo di 58 anni è morto durante le operazioni di spurgo di un pozzo nero in un ristorante di via Benedetto Cozzolino a Ercolano. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e non si conoscono ancora le cause esatte del decesso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’uomo. Indagini sono in corso per accertare le circostanze dell’incidente.

Dramma nel pomeriggio di oggi in un ristorante di via Benedetto Cozzolino, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita durante alcune attività di spurgo di un pozzo nero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni dei gas presenti all’interno del pozzo. L’uomo si trovava impegnato nelle operazioni di manutenzione quando si è verificato il tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia a Ercolano: 58enne muore durante lo spurgo di un pozzo nero

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