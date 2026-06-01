Tragedia a Venezia | Esplosione di una Bombola di Gas in un Garage Uccide un 65enne Indagini in Corso sulle Cause

A Venezia, un uomo di 65 anni è morto dopo l'esplosione di una bombola di gas nel suo garage. L'incidente è avvenuto in un'abitazione privata e ha causato danni alla struttura. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell'esplosione. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli dell'accaduto o sulle eventuali responsabilità.

Un boato che spezza il silenzio, il pavimento che trema, la corsa verso le scale. In una casa di Venezia, una mattina qualunque si capovolge: nel garage, una bombola di gas esplode. Da quel momento, tutto è domanda e attesa. Capita di pensare che il pericolo abiti lontano. Invece, spesso, si nasconde dove ci sentiamo più al sicuro. Un portone chiuso. L’odore di olio e legno. La routine di un garage di casa. La prima a capire che qualcosa non andava è stata la moglie. Era al piano superiore. Ha sentito il boato. Ha lanciato l’allarme. Una chiamata rapida al 112. Pochi minuti dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Hanno messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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