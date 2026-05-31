Un’esplosione ha distrutto una villetta a Teglio Veneto, causando la morte di un uomo di 65 anni. La deflagrazione, avvertita a distanza, si è verificata intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno isolato l’area. Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato causato da una fuga di gas. Non ci sono ancora dettagli su eventuali altri coinvolti o cause precise.

TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Un boato tremendo, avvertito distintamente a chilometri di distanza, ha scosso la tranquillità di Teglio Veneto questa mattina (31 maggio), intorno alle 8.45. Una violenta esplosione in via Viola, causata si ipotizza da fuga di gas, ha letteralmente sventrato un'abitazione. Il bilancio è drammatico: nel crollo ha perso la vita un uomo di 65 anni mentre una seconda persona, la moglie, è rimasta ferita. La vittima si chiamava Dario Vazzoler, ex bancario in pensione. I soccorsi La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, insieme ai carabinieri della stazione di Villanova di Fossalta di Portogruaro e ai sanitari del 118 per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime ricerche tra le macerie. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Esplosione fa crollare una villetta: morto un 65enne. Ipotesi fuga di gas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Esplosione fa crollare una casa: un morto. Ipotesi fuga di gasUn'esplosione ha causato il crollo di una casa a Teglio Veneto, provocando un morto.

Fuga di gas, esplosione in una villetta: donna portata in ospedaleUna forte esplosione si è verificata questa mattina in una villetta bifamiliare nella frazione di Groppoli, nel comune di Mulazzo, provocando danni...

Temi più discussi: Bagnatica, un anno fa l’esplosione nelle villette: famiglie ancora fuori casa col fondo cassa che cala; Ritrovato il corpo di Wilmo Capretto, proprietario della villa crollata a Bolsena dopo un'esplosione; Prova a togliersi la vita con il gas e fa esplodere l’appartamento: grave un 50enne; Bolsena, una terribile esplosione e la casa si sbriciola: muore il proprietario.

Esplosione fa crollare una casa: un morto. Ipotesi fuga di gasTEGLIO VENETO (VENEZIA) - Un boato tremendo, avvertito distintamente a chilometri di distanza, ha scosso la tranquillità di Teglio Veneto questa mattina (31 maggio), intorno alle 8.45. ilmattino.it

Bagnatica, un anno fa l’esplosione nelle villette: famiglie ancora fuori casa col fondo cassa che calaDecisa la ricostruzione ma servono i risarcimenti e tutto è uguale al giorno in cui i muri sono crollati per una perdita di gas ... bergamo.corriere.it