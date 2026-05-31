Una bomba di gas è esplosa in un garage di Venezia, causando la morte di un uomo di 65 anni. La moglie, che si trovava al piano superiore dell’abitazione, ha dato l’allarme. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche di sicurezza.

Non erano ancora le 9 di domenica quando a Teglio Veneto, in provincia di Venezia, è esplosa una bombola di gas in un garage. La deflagrazione, fortissima, ha causato la morte di un sessantacinquenne. A dare immediatamente l'allarme, la moglie che si trovava in casa ma in una zona superiore e sentendo il forte boato, pur non essendo coinvolta è riuscita a dare l'allarme. Inutili i soccorsi purtroppo, al loro arrivo, per la vittima non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco stanno cercando di capire la causa dello scoppio. Una delle ipotesi porta a pensare che potrebbe aver preso il via da una scintilla dell’impianto basculante della porta del garage che l'uomo aveva probabilmente attivato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia, esplode bombola di gas nel garage: muore un 65enne

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