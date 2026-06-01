Tragedia a Tor San Lorenzo | scontro tra auto morto un 20enne

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sul lungomare di Tor San Lorenzo. Due auto si sono scontrate frontalmente, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli su come si sia verificato l’impatto. I conducenti sono stati sottoposti a test tossicologici, i cui esiti non sono ancora disponibili. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.