Incidente a Tor San Lorenzo | scontro fra automobilisti morto un 20enne Quattro feriti

Notizia in breve

Un incidente a Tor San Lorenzo ha coinvolto due automobili, provocando la morte di un giovane di 20 anni e il ferimento di altri quattro persone. L’impatto si è verificato lungo una strada provinciale, con i soccorritori intervenuti subito dopo l’incidente. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.