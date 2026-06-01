Incidente a Tor San Lorenzo | scontro fra automobilisti morto un 20enne Quattro feriti
Un incidente a Tor San Lorenzo ha coinvolto due automobili, provocando la morte di un giovane di 20 anni e il ferimento di altri quattro persone. L’impatto si è verificato lungo una strada provinciale, con i soccorritori intervenuti subito dopo l’incidente. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro.
Una strage senza fine: quattro morti in tre giorni, fra cui due ragazzi poco più che ventenni. Ancora una tragedia sulle strade di Roma e provincia. A perdere la vita domenica notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Tor San Lorenzo, sul litorale, un ragazzo di 20 anni, residente ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scontro frontale tra due auto a Roma, tre morti e un ferito grave.
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