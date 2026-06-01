Tragedia a Lido di Volano | morto un turista La moglie aveva denunciato la scomparsa

Un turista straniero è stato trovato morto questa mattina sulla spiaggia del Lido di Volano. La moglie aveva denunciato la scomparsa dell'uomo poche ore prima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La donna si trovava con lui sulla costa quando si sono verificati i fatti.

Ferrara, 1 giugno 2026 – Tragedia, questa mattina, al Lido di Volano. Il corpo di un turista straniero, che si trovava in vacanza con la moglie sulla costa comacchiese, è stato trovato senza vita sulla spiaggia. A quanto si apprende, la coniuge ne aveva denunciato la scomparsa domenica sera, non vedendolo rientrare. Le ricerche erano partite subito e avevano impegnato, a terra e in mare, guardia costiera, carabinieri e vigili del fuoco. Stamattina, all'alba, la scoperta. Gli accertamenti sulle circostanze del decesso sono ancora in corso. Possibile un malore, sulla spiaggia o in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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