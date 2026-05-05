Una donna di 50 anni originaria del Padovano, residente negli Stati Uniti dal 2001, è scomparsa da New York dal 22 aprile. In passato, il suo nome è stato associato a uno scandalo legato a un noto finanziere coinvolto in accuse di molestie e traffico di minori. La donna, nota come Elisabetta Ferretto, aveva denunciato le molestie di quella persona. Da allora, non si hanno più sue notizie.

Venezia, 5 maggio 2025 - Una donna originaria del Padovano, Elisabetta Tai Ferretto, 50 anni, che viveva negli Stati Uniti dal 2001 e il cui nome venne in passato accostato allo scandalo Epstein, non dà più dato notizie di sé dal 22 aprile scorso. Lo riferisce oggi il Mattino di Padova. La donna, originaria di Montagnana (Padova), da oltre vent'anni risiede a New York lavorando nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Fino a pochi giorni prima della scomparsa i contatti con la famiglia erano quotidiani, soprattutto con la madre, poi si sarebbero interrotti. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo trattandosi di un cittadino italiano all'estero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisabetta Ferretto, chi è la modella scomparsa a New York: aveva denunciato le molestie di Jeffrey Epstein

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