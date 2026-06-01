Tragedia a Ferrara Salvo e Patrizia trovati morti in casa | mistero sulle cause

A Ferrara, Salvo e Patrizia sono stati trovati morti in casa. Da giorni nessuno aveva notizie di loro, e dall’appartamento non si udivano rumori né si vedevano ingressi o uscite. La polizia ha isolato l’area e sta indagando sulle cause del decesso. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota sulle circostanze o sull’eventuale presenza di segni di violenza. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi ufficiali al momento.

Ferrara, 1 giugno 2026 – Da alcuni giorni non davano più notizie di sé. Nessun rumore proveniva dal loro appartamento, né si erano visti entrare o uscire dalla palazzina. Una circostanza decisamente strana, che ha insospettito i vicini di casa al punto da spingerli a dare l’allarme. L’arrivo dei soccorritori ha confermato la più tragica delle ipotesi. Salvo Felice, 65 anni, e Patrizia Zangaglia, 62 anni, sono stati trovati senza vita sul pavimento del loro appartamento, al terzo piano di una palazzina popolare al civico 27 di via Canonici. Al momento, la causa del decesso non è chiara. L’unica cosa che gli inquirenti hanno sin da subito escluso è che si sia trattato di una morte violenta riconducibile a terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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