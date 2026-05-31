Un uomo di 65 anni e una donna di 62 anni sono stati trovati morti in casa, a Ferrara, dopo l’allarme dei vicini. La polizia ha escluso la presenza di violenza. I corpi sono stati scoperti nel loro appartamento in via Canonici. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Non ci sono segni di colluttazione o elementi che indichino un crimine.

Ferrara, 31 maggio 2026 – Un uomo e una donna di 65 e 62 anni sono stati trovati senza vita nella loro abitazione in un condominio di via Canonici, a Ferrara. A dare l'allarme sono stati i vicini, che da qualche giorno non li sentivano più. Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori che, una volta entrati, hanno scoperto i due corpi senza vita. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. Non si conoscono ancora le cause della morte, anche se i primi rilievi sembrerebbero escludere la violenza. Saranno i successivi accertamenti a chiarire le circostanze dell'accaduto. Sul posto, per indagini e rilievi, i carabinieri. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovati morti in casa a Ferrara dopo l’allarme dei vicini. Mistero sulla causa: “Esclusa la violenza”

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