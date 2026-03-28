Tragedia in Italia | una donna e un bimbo trovati morti in un laghetto

Una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale nel territorio di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. La scoperta è avvenuta nel corso di un intervento di soccorso, ma i due corpi erano già senza vita al momento del rinvenimento. Le autorità stanno indagando sulle cause della tragedia.

Una donna e un bambino molto piccolo, di età stimata intorno all’anno, sono stati trovati morti all’interno di un laghetto artificiale nel territorio comunale di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. L’allarme ha attivato l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero dei corpi dall’acqua e nella messa in sicurezza dell’area, mentre sul posto sono giunti anche i sanitari e le forze dell’ordine per gli accertamenti immediati. La segnalazione ha fatto convergere nella zona diverse squadre operative. Dopo le prime verifiche, l’attenzione si è concentrata sulla ricostruzione delle circostanze del ritrovamento e sulla definizione di una prima cronologia degli eventi, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Una donna e la sua bimba di un anno trovate morte in un laghetto artificiale: tragedia a Rovigo

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