Tragedia a Firenze | muore un 17enne di Adrano durante una gita

A Firenze, durante una gita scolastica, un ragazzo di 17 anni proveniente da Adrano ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire mentre il gruppo stava visitando la città. La notizia ha suscitato dolore tra familiari e conoscenti, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La comunità si è stretta intorno ai familiari del giovane.

Un tragico evento ha colpito il cuore di una comunità siciliana durante un viaggio di istruzione in Toscana, quando un diciassettenne originario di Adrano è venuto a mancare a Firenze. Il giovane, colto da un improvviso malore mentre si trovava impegnato in un percorso con una bicicletta elettrica, ha lasciato un vuoto inaspettato nel momento della sua massima giovinezza. Le procedure giudiziarie e l’impatto sulla comunità di Adrano. A seguito del decesso avvenuto nel territorio fiorentino, l’autorità inquirente locale ha immediatamente avviato le procedure necessarie per fare chiarezza sulle dinamiche del malore. La Procura toscana ha infatti disposto che la salina del ragazzo fosse sequestrata, permettendo così lo svolgimento dell’autopsia, i cui esiti sono attesi per martedì prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Firenze: muore un 17enne di Adrano durante una gita Leggi anche: Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze Leggi anche: Firenze: muore 17enne di Catania in gita scolastica