Tragedia a Vitolini 58enne muore durante un giro con la moto da cross

A Vitolini, frazione di Vinci nel Fiorentino, un uomo di 58 anni è morto in un incidente mentre era in sella a una moto da cross. Durante un giro nelle campagne, ha perso il controllo e si è ribaltato finendo in un canale. L’uomo, appassionato di sport e motocross, è deceduto sul posto. L’incidente si è verificato nelle aree rurali della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nelle campagne di Vinci. Un uomo di 58 anni, appassionato di sport e motocross, ha perso la vita dopo essere finito in un canale mentre percorreva un tratto di campagna a Vitolini, frazione del comune di Vinci, nel Fiorentino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì, 13 marzo, durante un’uscita con la moto da cross. Dopo l’allarme, sono scattate immediate operazioni di ricerca, che si sono protratte per circa quattro ore, fino a quando, ormai al calare della sera, il corpo dell’uomo è stato individuato. Le ricerche dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre specializzate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Vitolini, 58enne muore durante un giro con la moto da cross Articoli correlati La tragedia al passo del Giogo. Si scontra con una macchina. Muore durante la gita in motodi Stefano Brogioni FIRENZE Un centauro esperto, innamorato della sua moto, curata in maniera maniacale. Prova la moto da cross, si schianta e muoreGavello (Ferrara), 26 dicembre 2025 – Una vita spezzata e una famiglia distrutta dal dolore. Altri aggiornamenti su Tragedia a Vitolini 58enne muore... Discussioni sull' argomento Cade dalla moto e finisce in un canale: muore un 58enne a Vinci; Vinci, esce di strada con la moto da cross e finisce nel fosso: ingegnere trovato morto dopo ore di ricerche; Finisce in un canale con la moto da cross: recuperato senza vita un 58enne. Con la moto finisce in un canale, 58enne disperso nel FiorentinoSono scattate nel pomeriggio le ricerche di un 58enne che sarebbe finito in un fosso mentre stava facendo motocross a Vitolini, tra le campagne di Vinci (Firenze). (ANSA) ... ansa.it Tragedia nel Salernitano, con l'auto precipitano in una scarpata per 200 metri, morti due giovani fidanzati x.com La tragedia - facebook.com facebook