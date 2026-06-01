Tra rientri e prestiti la società conta di fare cassa per nuovi investimenti Raimondo e gli altri | un tesoretto da far fruttare

Lykogiannis e Joao Mario hanno lasciato la squadra, con il primo che termina il contratto e il secondo che rientra alla Juventus al termine del prestito. La società punta a fare cassa tramite rientri e prestiti per finanziare nuovi investimenti. La gestione del budget si concentra sul recupero di risorse da operazioni di mercato, con l’obiettivo di creare un tesoretto utile per le prossime mosse. La strategia mira a rafforzare la rosa senza aumentare significativamente i costi.

Lykogiannis e Joao Mario hanno già salutato: contratto in scadenza il primo, di rientro alla Juventus per fine prestito il secondo. Stessa sorte per Sohm, di rientro a Firenze, troppi i 14 milioni di riscatto, per quello che lo svizzero ha fatto vedere. Ma c’è pure un Lucumi in partenza, con l’agente che ha ribadito che questa potrebbe essere l’estate buona per la cessione, visto che il giocatore è a un anno dalla scadenza del contratto e il mondiale è la vetrina giusta, con Premier League e big turche e italiane sulle sue tracce. Morale, ci sarà tanto lavoro da fare dietro e in mezzo al campo, dove Freuler ancora non ha sciolto i dubbi e il suo contratto scade il 30 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Prestiti obbligazionari: emissione, interessi, rimborso e costo ammortizzato spiegati

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