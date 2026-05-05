A fine stagione, il Napoli riporterà in rosa calciatori provenienti da prestiti europei, con un valore complessivo di circa 142,5 milioni di euro. La cifra deriva dai trasferimenti temporanei di diversi atleti che al termine degli accordi torneranno nel club. La notizia è stata riportata da Tuttosport, evidenziando l’entità delle risorse che il club potrà reinvestire o gestire.

Centoquarantadue milioni e mezzo di euro. È il valore complessivo dei calciatori che rientreranno al Napoli a fine stagione dai vari prestiti europei, secondo Tuttosport. Una cifra che obbliga De Laurentiis a scelte di un certo tipo. Ogni prestito rappresenta un’opportunità di rivalutazione o di scarico di ingaggi, ma anche un’incognita tattica per il progetto futuro. La dirigenza dovrà decidere chi merita la maglia azzurra e chi rappresenta solo un costo da eliminare. Prestiti in Europa: chi torna e chi potrebbe partire. La situazione è complessa e richiede una valutazione meticolosa. Gli azzurri hanno disseminato talenti in giro per l’Europa: dal difensore Rafa Marín al Villarreal al centrocampista Jens Cajuste all’Ipswich Town, fino all’esterno Noa Lang in Turchia al Galatasaray.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il bottino arriva dai prestiti: ADL pronto a fare a cassa

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