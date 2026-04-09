Sicilia tesoretto da 5,2 miliardi | nuovi investimenti e lavoro

La regione Sicilia ha annunciato un avanzo di bilancio di 5,2 miliardi di euro, relativo ai conti pubblici aggiornati al 31 dicembre 2025. La giunta regionale ha approvato nel pomeriggio di giovedì 9 aprile 2026 questa comunicazione, confermando l’aggiornamento dei dati finanziari. La cifra rappresenta un saldo positivo rispetto alle previsioni e potrebbe favorire nuovi investimenti e opportunità di lavoro nella zona.

La giunta regionale siciliana ha approvato nel pomeriggio di giovedì 09 aprile 2026 l’aggiornamento dei conti pubblici relativi al bilancio presunto al 31 dicembre 2025, rivelando un avanzo che tocca la cifra di 5,2 miliardi di euro. Questo dato, che include i 2,3 miliardi già accertati durante il 2024, delinea un quadro finanziario in costante miglioramento per l’amministrazione dell’isola. Il consolidamento delle risorse e la proiezione verso i 7 miliardi. Le stime attuali indicano una disponibilità complessiva superiore ai 7 miliardi di euro, un valore che riflette la solidità della gestione finanziaria regionale. Tale incremento è stato alimentato anche dai 1,85 miliardi di euro certificati attraverso la recente legge di variazione di bilancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, tesoretto da 5,2 miliardi: nuovi investimenti e lavoro Sicilia, 115 milioni ai Comuni: tra nuovi investimenti e mutuiIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha approvato un decreto che sblocca 115 milioni di euro per il Fondo per investimenti dei... Leggi anche: Eli Lilly, Giani: “Possibile ampliamento fino a 300 nuovi posti di lavoro”. L’azienda: “Collaborazione positiva ma servono segnali forti per nuovi investimenti”