Tra movida e calcio | Hero Fiennes di Young Sherlock paparazzato a Palermo ma non per girare la serie FOTO ESCLUSIVE

Notizia in breve

Il 30 maggio, Hero Fiennes, interprete di Young Sherlock Holmes, è stato immortalato mentre si trovava a Palermo. È stato visto in un locale nel quartiere champagneria con alcuni amici durante il pomeriggio. La sua presenza nella città non è legata alle riprese di una serie televisiva, come confermato da fonti vicine all’attore. Le foto esclusive sono state pubblicate da diversi siti di settore. Fiennes è stato paparazzato in un momento di relax, lontano dal set.