Tra movida e calcio | Hero Fiennes di Young Sherlock paparazzato a Palermo ma non per girare la serie FOTO ESCLUSIVE
Il 30 maggio, Hero Fiennes, interprete di Young Sherlock Holmes, è stato immortalato mentre si trovava a Palermo. È stato visto in un locale nel quartiere champagneria con alcuni amici durante il pomeriggio. La sua presenza nella città non è legata alle riprese di una serie televisiva, come confermato da fonti vicine all’attore. Le foto esclusive sono state pubblicate da diversi siti di settore. Fiennes è stato paparazzato in un momento di relax, lontano dal set.
Il nuovo Sherlock Holmes è stato paparazzato in esclusiva da noi di ScreenWorld, BadTaste, Cinemaserietv ieri sera, 30 maggio, mentre si godeva un pomeriggio a Palermo, in un locale nel quartiere champagneria con degli amici. L’attore Hero Fiennes Tiffin non era li per apprezzare un momento di serenità pomeridiana, ma era intento a guardare la partita che il bar trasmetteva in chiaro. La partita non era di certo un incontro amichevole, ma si trattava della finale di Champions League andata in scena alla Puskás Aréna di Budapest, finita con il trionfo del Paris Saint-Germain, che si è riconfermato campione d’Europa battendo l’Arsenal ai calci di rigore dopo l’1-1 dei 120 minuti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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