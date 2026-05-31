Nelle ultime settimane, sono state scattate foto di un attore internazionale a Palermo, dove sta lavorando alle riprese di una serie per Prime Video. L’attore, con capelli castani e abbigliamento casual, è stato visto mentre si spostava tra le location di ripresa. Le immagini sono state scattate in strada e mostrano l’attore mentre cammina nel centro storico della città. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo al progetto in corso.

Nell’ultimo periodo a Palermo capita di avvistare star internazionali per strada. In questi giorni noi abbiamo incrociato Hero Fiennes Tiffin in un locale del quartiere Champagneria e gli abbiamo scattato alcune foto esclusive in un momento decisamente insolito: l’attore infatti si è fermato a seguire la finale di Champions League dell’Arsenal contro Paris Saint Germain. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv.it Le foto – un’esclusiva di Cinemaserietv, ScreenWorld e Badtaste – documentano un momento di pausa dal set per l’attore britannico, protagonista della serie di Young Sherlock, in cui interpreta il giovane Sherlock Holmes. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Hero Fiennes Tiffin in Italia, le foto esclusive a Palermo durante le riprese della serie Prime Video

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Temi più discussi: C’è Sherlock Holmes e piazza Bellini diventa Costantinopoli; Il giovane Sherlock è arrivato a Palermo: le nuove location; Young Sherlock 2, nuovi ciak e altra ordinanza: divieti alle auto alla Kalsa e a Mondello; A Palermo c'è The Young Sherlock: tutti i set in centro dove si gira la serie.

Cosa ne pensa tutti qui della rappresentazione di Holmes da parte di Hero Fiennes Tiffin? reddit

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