Young Sherlock | Guy Ritchie e Sherlock Holmes di nuovo

Nel 2009, Guy Ritchie ha portato al cinema una sua versione di Sherlock Holmes, il celebre detective creato da Arthur Conan Doyle. Ritchie, già noto per film come Snatch e RocknRolla, ha reinterpretato il personaggio con uno stile distintivo, dando vita a un film che ha attirato l'attenzione del pubblico e della critica. Da allora, il personaggio è tornato al centro dei riflettori grazie a questa reinterpretazione.

Era il 2009 quando Guy Ritchie, in quegli anni già noto e apprezzato (nonché assai riconoscibile) per film come Snatch – Lo Strappo o RocknRolla, presentava una sua personalissima versione del famoso eroe di Arthur Conan Doyle, ovvero Sherlock Holmes. A interpretarlo c’era Robert Downey Jr., all’epoca già in pieno rilancio hollywoodiano ( Iron Man è del 2008). Con lui, l’investigatore vittoriano, elegante e compassato delle origini lasciava posto a un picchiatore di strada sempre sopra le righe, per il quale Watson, anch’egli ben più scaltro e battagliero rispetto alla tradizione, diventava soprattutto con un compagno da buddy comedy con cui battibeccare e inseguire i cattivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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