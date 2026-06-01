D opo il successo della scorsa settimana con una puntata dedicata alla Parigi nascosta, Alberto Angela chiude la stagione di Ulisse, il piacere della scoperta, con un ultima puntata dedicata a Leonardo Da Vinci. Stasera dalle 21.30 su Rai 1 ne ripercorre dunque la vita, le opere e le molteplici passioni, anche quelle più nascoste, che ne hanno fatto un simbolo universale del Rinascimento. In scaletta c’è anche un omaggio a Gigi Proietti; gli ospiti sono Roberto Benigni e Giorgia. Alberto Angela, il nuovo libro, le ultime puntate di “Ulisse” e la verità sullo stop del programma: «Tutto una fake news» X Leggi anche › La Parigi che non ti aspetti la racconta Alberto Angela stasera a “Ulisse” Ulisse 2026 Rai 1 Alberto Angela oggi, ultima puntata 1 giugno: Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra gli ospiti di Roberto Benigni e Giorgia

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L'intervista a Roberto Benigni | Che tempo che fa

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Un viaggio tra le opere di Leonardo da Vinci, le sue intuizioni rivoluzionarie e la straordinaria avventura della sua vita #Ulisse , con @albertoangela, Gigi Proietti, Giorgia, Roberto Benigni stasera #1giugno su #Rai1 e # x.com

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