diMartedì Roberto Saviano e Walter Veltroni tra gli ospiti

Stasera a diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris, sono previsti interventi di Roberto Saviano e Walter Veltroni. Come di consueto, il talk show si occupa di analisi politiche ed economiche e viene trasmesso ogni martedì in prima serata sulla rete La7. L’episodio di questa settimana si concentrerà su temi di attualità e questioni di interesse pubblico.

Giovanni Floris, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk show di approfondimento politico ed economico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 14 aprile 2026. Al centro della puntata, la caduta dei sovranisti, con Donald Trump sempre più nervoso per i mancati risultati della sua guerra in Iran, che ora apre un nuovo fronte di scontro con i cattolici attaccando il Papa. Focus sulla pesante sconfitta di Orban in Ungheria, con attenzione ai riflessi sulla destra sovranista italiana di Giorgia Meloni e sul suo governo, già segnati dalla battuta d’arresto registrata in occasione del referendum sulla magistratura.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - diMartedì, Roberto Saviano e Walter Veltroni tra gli ospiti In Altre Parole: Giovanni Floris, Nicola Piovani e Walter Veltroni tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...