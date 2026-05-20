Realpolitik Barbara Palombelli e Roberto Vecchioni tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 20 maggio, con un nuovo appuntamento di  Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 20 maggio 2026. Al centro della puntata, una pagina dedicata all’ attualità politica italiana e internazionale, con un focus sugli sviluppi dell’attentato avvenuto a Modena sabato scorso. Sul caso, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Salim El Koudri. Spazio poi al caso Garlasco: nei prossimi giorni sono infatti attese le prime consulenze effettuate dalla difesa di Andrea Sempio. Come di consueto, non mancheranno il commento di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, mentre sono attesi a dibattere, fra gli altri, Roberto Vecchioni, Paolo Mieli, Barbara Palombelli e Antonio Polito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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