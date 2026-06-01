Un acquirente si è rivolto a un concessionario chiedendo consiglio tra una Toyota Aygo X Hybrid e una Yaris. La Aygo X Hybrid costa circa 17.000 euro, mentre la Yaris parte da circa 20.000 euro. La Aygo X hybrid ha un motore 1.0 benzina più motore elettrico, con emissioni di circa 88 gkm di CO2. La Yaris, invece, offre un motore 1.5 benzina con 116 gkm di CO2. Entrambe sono ibride, ma differiscono per prezzo e motorizzazioni.

Le tre auto con motorizzazione ibrida "full" più vendute in Italia sono a marchio Toyota. E fin qui, nessuna novità: la casa giapponese è da lungo tempo il principale punto di riferimento per questa tecnologia, sia perché è stato il primo costruttore a crederci, sia perché negli anni si è guadagnata una solida reputazione in materia di efficienza. Nel corso degli anni, tuttavia, si sono avvicendati diversi modelli Toyota al vertice della classifica. In principio fu la Prius, che soprattutto con la seconda generazione ha fortemente contribuito all'accettazione della tecnologia full hybrid da parte della clientela italiana, storicamente molto conservatrice in tema di motori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota Aygo Hybrid oppure Yaris? Perché comprare una o l'altra

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Toyota Aygo X Hybrid (2026) | Perché Comprarla... e perché no

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