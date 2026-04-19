Toyota Yaris Hybrid vs Mazda 2 Hybrid | stesso motore prezzi diversi?

Due vetture compatte, entrambe con motore ibrido, sono attualmente in vendita con nomi diversi e presso concessionarie diverse: Toyota Yaris Hybrid e Mazda 2 Hybrid. Nonostante condividano il motore, i prezzi e le caratteristiche possono differire tra i due modelli. Questa situazione ha attirato l’attenzione di chi cerca un’auto ibrida, portando alla luce le differenze tra i due marchi e le strategie commerciali adottate.

Esiste un’auto al mondo che si chiama in due modi diversi e si vende in concessionarie diverse: Toyota Yaris Hybrid e Mazda 2 Hybrid. Sono tecnicamente la stessa auto: stesso pianale, stesso motore Full Hybrid, stesso cambio E-CVT. Eppure i prezzi differiscono. Quale conviene comprare davvero? Leggi anche: Mazda 2026 gamma · Toyota 2026 gamma · migliori ibride 2026 La verità: sono la stessa auto. Dal 2022 Toyota fornisce a Mazda la Yaris Hybrid 4ª generazione rimarchiata come Mazda 2 Hybrid. L’accordo è parte della partnership tecnica Toyota-Mazda che porta anche all’inverso: le ultime Mazda CX-9 americane usavano motori Skyactiv. Caratteristiche condivise: Pianale TNGA-B Toyota.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Toyota Yaris Hybrid vs Mazda 2 Hybrid: stesso motore, prezzi diversi? COME TOYOTA E SUZUKI TI VENDONO LA STESSA AUTO… A PREZZI SCONVOLGENTEMENTE DIVERSI Notizie correlate Toyota Aygo X Hybrid e Fiat 500 Hybrid, è grande sfidaTre o cinque porte, stile sportivo oppure retrò, con il filo conduttore di dimensioni agili per la città e una motorizzazione ibrida a benzina,... Toyota Hilux 2026, debutta il mild hybrid(Adnkronos) – Dopo quasi sessant’anni di storia, Toyota Hilux entra in una nuova fase della propria evoluzione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Toyota Yaris Hybrid: perché comprarla?; Toyota Yaris Cross (2026), come cambia con il restyling; La Toyota Yaris Cross si aggiorna: ecco come cambia; Toyota Yaris Cross 2026 restyling: novità, caratteristiche e prezzi. Toyota Yaris Hybrid vs Toyota Yaris: costi di manutenzione a confrontoQuanto costa la manutenzione di un’auto ibrida? L’indagine Manutenzione Auto elettrica e ibrida, condotta nel 2019 ma sempre attuale vista la crescente attenzione verso le auto elettriche, confronta i ... sicurauto.it Toyota spinge sulla Yaris Hybrid: fino a 4.800 € di bonus e finanziamento da 129 € al meseNel segmento delle utilitarie ibride la concorrenza si sta facendo sempre più concreta, ma Toyota non intende cedere terreno su quello che è, da oltre un decennio, uno dei pilastri della sua gamma ... automoto.it Aggiornamento estetico per la Toyota Yaris Cross, disponibile solo full hybrid da 130 CV, con trazione anteriore o integrale e versione GR Sport con dettagli specifici. Leggi l'articolo completo su https://www.newsauto.it/toyota/toyota-yaris-cross-restyling-novita- facebook