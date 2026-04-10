Un test di 1.500 km ha messo alla prova la Toyota Aygo X Hybrid in diverse condizioni di guida, tra autostrada, strade extraurbane e zone urbane. Durante il percorso sono stati monitorati i consumi della vettura, valutando come varia il consumo di carburante in base ai diversi scenari di utilizzo. La prova ha coinvolto diversi terreni e modalità di guida, con l’obiettivo di raccogliere dati precisi sulle prestazioni della vettura nei vari contesti.

Che senso ha mettere un motore full hybrid nella carrozzeria di un'auto di segmento A, quelle che una volta si chiamavano superutilitarie e oggi sono dette city car? Toyota ha creato la prima vettura del genere e il suo senso ruota, soprattutto, ma non interamente, attorno ai consumi di benzina. Comunque non poca cosa, a maggior ragione in un periodo di fluttuazione dei prezzi che hanno improvvise spinte a rialzo. Ecco che allora entra in gioco Toyota Aygo Aygo X Hybrid 115, ovvero 377 cm di auto in lunghezza, con un prezzo di base di 20.850 euro chiavi in mano, al netto delle numerose e consistenti offerte e un gruppo motore ibrido vero che fa lavorare motore termico ed elettrico senza bisogno di ricariche con spine e cavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Toyota Aygo X Hybrid: quanto consuma? La prova di 1.500 km

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