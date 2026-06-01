Tour Triangle a Parigi il grattacielo da 180 metri a forma di piramide è il terzo più alto della città
La Tour Triangle a Parigi ha raggiunto i 180 metri di altezza, diventando il terzo edificio più alto della città. La struttura, a forma di piramide, è stata completata e si trova nel quartiere degli affari. La costruzione ha modificato l’aspetto dello skyline parigino, sostituendo le precedenti aree residenziali e commerciali. La torre si distingue per la sua altezza e forma, visibile da molte zone della capitale.
Dimenticate la Parigi di Montmartre e dei café letterari, la nuova Tour Triangle ha raggiunto i 180 metri e promette di cambiare lo skyline della capitale francese. Tra hotel di lusso, sky bar e viste mozzafiato, ecco il grattacielo che fa già discutere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Tour Triangle à Paris !
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