Tour Triangle a Parigi il grattacielo da 180 metri a forma di piramide è il terzo più alto della città

Notizia in breve

La Tour Triangle a Parigi ha raggiunto i 180 metri di altezza, diventando il terzo edificio più alto della città. La struttura, a forma di piramide, è stata completata e si trova nel quartiere degli affari. La costruzione ha modificato l’aspetto dello skyline parigino, sostituendo le precedenti aree residenziali e commerciali. La torre si distingue per la sua altezza e forma, visibile da molte zone della capitale.