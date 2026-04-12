Arc de Trump il monumento gigante che divide gli USA | più alto di Parigi e pagato dai contribuenti

Un nuovo monumento chiamato “Arc de Trump” è stato costruito negli Stati Uniti, superando in altezza l’Arco di Trionfo di Parigi. La struttura, finanziata con fondi pubblici, ha suscitato discussioni sui costi e sul suo significato. La realizzazione del monumento ha attirato l’attenzione per la sua dimensione imponente e per il nome che richiama quello del leader politico. La sua posizione e il suo aspetto stanno dividendo l’opinione pubblica.

Arco di Trionfo o Arc de Trump? L’assonanza è facile considerata la forte personalità del Capo della Casa Bianca che ha annunciato un nuovo progetto per dare un segno tangibile della sua presenza nella capitale degli Stati Uniti, la costruzione del più grande e il più bello arco di trionfo del mondo, destinato a sorgere a Washington D.C. I rendering ufficiali, preparati dallo studio Harrison Design e diffusi nelle scorse ore attraverso i documenti della United States Commission of Fine Arts, rivelano un monumento di proporzioni eccezionali. L’arco raggiungerebbe un’altezza di circa 76 metri, superando nettamente l’Arc de Triomphe di Parigi e persino l’arco di Città del Messico in Plaza de la República, attualmente il più alto al mondo.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Arc de Trump”, il monumento gigante che divide gli USA: più alto di Parigi e pagato dai contribuenti Leggi anche: LIVE Dalle 10.30 la Parigi-Roubaix: Pogacar a caccia dell'unica Monumento che gli manca Trump divide i vip: Kristen Stewart annuncia di lasciare gli Usa, Nicki Minaj sostiene il presidenteL’amministrazione Trump combatte dal giorno zero contro il mondo dello spettacolo: il Tycoon ha ricevuto numerose critiche da parte dei più...