Tour de France 2028 il via parte da Reims | quattro tappe nell’est della Francia prima di Parigi

Il Tour de France 2028 prenderà ufficialmente il via da Reims, come annunciato dagli organizzatori. La prima fase della corsa prevede quattro tappe nella regione orientale della Francia, prima di arrivare a Parigi. La 115ª edizione del Giro a tappe più famoso si svolgerà secondo il calendario stabilito dagli organizzatori di ASO, con un percorso che attraverserà diverse zone del paese prima di concludersi sulla celebre avenue des Champs-Élysées.

Gli organizzatori di ASO hanno ufficializzato la Grand Départ della 115ª edizione della Grande Boucle. La corsa toccherà Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville e Verdun. Partenza il 24 giugno, arrivo a Parigi il 16 luglio. Il Tour de France 2028 partirà da Reims. Gli organizzatori di ASO hanno ufficializzato la Grand Départ della 115ª edizione della Grande Boucle, annunciando che le prime quattro tappe si svolgeranno nell’est della Francia toccando alcune delle città più cariche di storia del Paese: Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Thionville e Verdun figureranno tra le tappe di apertura della corsa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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