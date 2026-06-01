Tour rinviato per motivi di salute Claudio Baglioni sta male | Ho dovuto prendere una decisione dolorosa

Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena della Regina di Cattolica, previsto per il 17 luglio, è stato rinviato al 2027. La decisione è stata presa dall’artista a causa di problemi di salute, che lo hanno portato a posticipare il ritorno sul palco. La data è stata spostata di un anno rispetto alla programmazione originale. La cancellazione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’artista.

Slitta di un anno il ritorno di Claudio Baglioni all'Arena della Regina di Cattolica. Il concerto previsto per il prossimo 17 luglio, nell'ambito del "GrandTour La vita è adesso", è stato ufficialmente rinviato all'estate 2027 a causa di problemi di salute che hanno colpito l'artista. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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