Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta. L’artista ha spiegato di aver bisogno di recuperare la funzionalità polmonare per poter cantare per tre ore quasi ogni sera. La prognosi prevede circa 90 giorni di riposo e cure. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio sui social.

Claudio Baglioni posticipa al 2027 il tour a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Il “ GrandTour La Vita è Adesso” avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. “ Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni. Questa è una frase della canzone ‘Uomo di varie età’. – ha affermato il cantautore con un video condiviso sui social -. E serviva, è servita proprio a raccontare un po’ un aspetto della mia vita e del mio mestiere. Il fatto di prendere, trattenere, di usare gli occhi e i polmoni per farlo per vivere, sì, ogni giornata, ma più che altro attraverso gli occhi e gli sguardi di fuori e di dentro cercare di catturare intenzioni, suggestioni, cose da trasferire a coloro che avrebbero ascoltato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Claudio Baglioni sposta il tour al 2027 per una polmonite interstiziale acuta: “Devo recuperare la funzionalità per poter cantare tre ore quasi ogni sera”

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