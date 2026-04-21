I Florio una dinastia | tour nel centro storico alla scoperta dei luoghi vissuti dai sovrani senza corona di Palermo

Sabato 25 aprile alle 17 e domenica 26 alle 10:30 si svolgeranno visite guidate nel centro storico di Palermo, focalizzandosi sui luoghi frequentati dalla famiglia Florio. L'itinerario attraverserà le strade e i quartieri che hanno fatto parte della vita quotidiana di questa famiglia, senza coinvolgere figure di sovrani o personaggi pubblici. Le visite si concentrano su edifici e zone che testimoniano la presenza e l’attività della famiglia nel passato della città.

Sabato 25 aprile alle 17 e domenica 26 alle 10:30, viaggio lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Il percorsoDa piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a via.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate I Florio, una dinastia: nel weekend nel centro storico di Palermo torna il tour sui sovrani senza coronaNel weekend torna il viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. I Florio, una dinastia: nel weekend nel centro storico torna il tour sui sovrani senza corona di PalermoSabato 18 aprile alle 17 e domenica 19 alle 10:30, viaggio storico stimolante e appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla... Panoramica sull’argomento Si parla di: I Florio, una dinastia: nel weekend nel centro storico torna il tour sui sovrani senza corona di Palermo. Favignana e la dinastia dei Florio, i ‘Leoni di Sicilia’ che ‘inventarono’ il tonno sott’olioLa pesca del tonno nell'arcipelago delle isole Egadi era già fiorente dal Medioevo. È qui infatti che la famiglia di imprenditori Florio prende in affitto nel 1841 (la Fiat nasce nel 1899), per 18 ... quotidiano.net Florio: ascesa e declino di una dinastia nel libro di Orazio CancilaFlorio: ascesa e declino di una dinastia nel libro di Orazio Cancila Oltre mille note ed una ricca appendice per ricostruire la storia della famiglia calabrese arrivata a Palermo a fine '700. I ... rainews.it