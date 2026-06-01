Claudio Baglioni rinvia il tour | ha la polmonite interstiziale acuta Ecco le nuove date e come avere il rimborso

Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. Il cantante dovrà rimanere a riposo per circa 90 giorni, secondo quanto comunicato. Sono state rese note le nuove date delle tappe e le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti acquistati. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale.

Roma, 1 giugno 2026 – Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta con una prognosi di 90 giorni di riposo. Per questo motivo il suo ' GrandTour La vita è adesso’, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027. In una nota si spiega che tutte le tappe del tour estivo del 75enne cantautore romano, fino alla tappa finale programmata del 18 settembre a Torino, sono state tutte riprogrammate per il 2027. Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Claudio Baglioni rinvia il tour di un anno: Ho polmonite interstiziale acuta

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