La polmonite interstiziale si presenta con tosse secca e affanno. È una infezione che può variare nei tempi di recupero, influenzati dall'età del paziente.

Una forma di infezione da non sottovalutare. E che, a seconda dell'età, può richiedere tempi di recupero più lunghi. I sintomi iniziali della polmonite interstiziale, una forma di infezione che interessa la struttura profonda del polmone, che ha colpito Claudio Baglioni in forma acuta, sono tosse secca, malessere, dolore al petto e febbre. Ma il vero campanello d'allarme è la dispnea, ovvero la mancanza di fiato anche a riposo, che può peggiorare rapidamente. "L'artista sembra aver risposto alla terapia antibiotica - spiega all'ANSA Francesco Blasi, ordinario di Malattie dell'Apparato Respiratorio all'Università degli Studi di Milano ed ex presidente della European Respiratory Society - ma in un uomo di 75 anni i tempi di recupero possono essere lunghi, tanto più per un cantante, per il quale la funzionalità respiratoria è essenziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tosse secca e affanno, i sintomi della polmonite interstiziale

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