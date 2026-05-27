Un toro in Galleria a Milano sarà sottoposto a restauro per i testicoli usurati da un rito scaramantico. Ogni giorno, migliaia di turisti si avvicinano per toccare l’area, creando un cratere nelle tessere rosa. La statua, simbolo della città, era diventata un punto di riferimento per le tradizioni di buon auspicio. Ora, le parti danneggiate verranno ripristinate per conservare l’integrità dell’opera. Il restauro inizierà nelle prossime settimane.

Milano, 27 maggio 2026 - È’ un simbolo da Milano oggetto del rito di migliaia di turisti di una giravolta benaugurale suoi suoi testicol i con l'inevitabile effetto che le tessere rosa formando un piccolo cratere. Urge quindi i l restauro, al via oggi, del mosaico del Toro rampante in Galleria Vittorio Emanuele. https:www.ilgiorno.itmilanocuriosita-su-milano-la-storia-di-un-toro-bistrattato-e-di-un-rituale-scaramantico-cltk98n3 La causa scaramantica. “Migliaia di persone al giorno, nel corso dei due ultimi mandati, hanno compiuto il famoso gesto della giravolta sul tallone. I l punto portafortuna della Galleria si è consumato nel tempo - dichiarano gli assessori Emmanuel Conte (Demanio) e Marco Granelli (Opere pubbliche) -l'ultimo restauro è stato nel 2017. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Toro rampante in Galleria, via al restauro dei testicoli consumanti dal rito scaramantico

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