Il Toro della Galleria Vittorio Emanuele II è stato sottoposto a un restauro che ha coinvolto anche la rimozione di alcune parti, definita come una “castrazione” da un esponente politico. Questa modifica ha suscitato reazioni dure, con accuse di un intervento ideologico e di un gesto considerato un “sfregio woke” alla statua. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla scelta di intervenire sull’opera.

A qualcuno piace woke, nella giunta Sala. Non si spiega altrimenti il restauro con tanto di “castrazione” del celebre Toro della Galleria Vittorio Emanuele II. Quello che per generazioni di milanesi e turisti è stato uno dei simboli più iconici della città è finito al centro di un’ondata di proteste e ironie sui social per un dettaglio che non è passato inosservato: gli attributi dell’animale sembrano essere scomparsi. A innescare la bufera è stato lo stesso assessore comunale alle Opere pubbliche, Marco Granelli, che ha celebrato sui social il completamento dell’intervento. «Il mosaico del Toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele, completamente restaurato», ha scritto, complimentandosi con l’artigiano incaricato dei lavori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Toro “castrato” in Galleria, De Corato all’attacco: “L’ennesimo sfregio woke della giunta Sala”

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