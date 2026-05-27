Milano autista Atm preso a pugni in faccia sulla linea 98 De Corato attacca | Giunta assente

Un autista di Atm è stato colpito con un pugno in faccia sulla linea 98 a Milano. L'aggressione si è verificata durante il servizio, coinvolgendo il conducente. De Corato ha commentato criticando la mancanza di interventi da parte della giunta sulla sicurezza. L'episodio ha riacceso il dibattito politico sulla tutela del personale del trasporto pubblico nella città.

Una nuova violenta aggressione ai danni del personale del trasporto pubblico riaccende lo scontro politico sulla sicurezza a Milano. Il fatto sarebbe avvenuto martedì mattina, intorno alle 8.30, a bordo di un autobus della linea 98 nei pressi della fermata RembrandtAretusa, a ridosso del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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