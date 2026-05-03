Elezioni comunali 2026 Corato | i candidati della lista Direzione Corato

Sono stati annunciati i candidati della lista Direzione Corato per le prossime elezioni comunali del 2026. La lista comprende diversi nomi, tra cui Tatò Filippo, Berardi Giovanni noto come Gianni, Bucci Leonardo detto Nando, Cannillo Ivan, Colabella Teresa, Cuviello Paolo, De Palma Cataldo conosciuto come Aldo, De Palma Pina, De Palo Michele, Del Vecchio Vincenzo chiamato Enzo, Maino Vito, Merra Tiziana, Musto Annamaria, Nesta Raffaella, Patruno Carmine e Perrone Domenico Pistillo.

Tatò FilippoBerardi Giovanni detto GianniBucci Leonardo detto NandoCannillo IvanColabella TeresaCuviello PaoloDe Palma Cataldo detto AldoDe Palma PinaDe Palo MicheleDel Vecchio Vincenzo detto EnzoMaino VitoMerra TizianaMusto AnnamariaNesta RaffaellaPatruno CarminePerrone DomenicoPistillo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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