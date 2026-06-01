Torneo Open per i 50 anni dell’Accademia dello Sport | Ingarao campione doppio 6-2 a Tabacco
Alessandro Ingarao ha vinto il torneo Open organizzato per i 50 anni dell’Accademia dello Sport, battendo in finale Tabacco con un doppio 6-2. La stessa sequenza si era ripetuta anche in semifinale. La partita si è conclusa in circa un’ora, con Ingarao che ha dominato il gioco fin dall’inizio, lasciando pochi margini di ripresa all’avversario.
Così come era successo in semifinale, Alessandro Ingarao si prende il titolo di primo campione dell’Open ufficiale Fitp organizzato nell’ambito dei 50 anni dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà con un doppio 6-2 che lascia poco spazio ai dubbi sull’andamento del match. Dopo aver liquidato con lo stesso punteggio Leonardo Malgaroli, il 26enne siracusano pluricampione italiano di seconda categoria si è imposto anche nell’ultimo atto della competizione nel derby siciliano contro Giorgio Tabacco, reduce da una sfiancante semifinale con Filippo Speziali durata cinque ore e mezza. Sui campi della Cittadella dello Sport, Ingarao ha messo in mostra dell’ottimo tennis, salendo di livello col passare dei giorni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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