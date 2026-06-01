Torneo Open per i 50 anni dell’Accademia dello Sport | Ingarao campione doppio 6-2 a Tabacco

Notizia in breve

Alessandro Ingarao ha vinto il torneo Open organizzato per i 50 anni dell’Accademia dello Sport, battendo in finale Tabacco con un doppio 6-2. La stessa sequenza si era ripetuta anche in semifinale. La partita si è conclusa in circa un’ora, con Ingarao che ha dominato il gioco fin dall’inizio, lasciando pochi margini di ripresa all’avversario.