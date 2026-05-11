Accademia dello Sport per la Solidarietà | il torneo dei 50 anni porta con sé lotta ai tumori prevenzione e grande tennis
L'Accademia dello Sport per la Solidarietà celebra i suoi 50 anni con un torneo di tennis che coinvolge diverse realtà del territorio. L'evento si concentra sulla promozione della prevenzione contro i tumori e sulla sensibilizzazione riguardo alle fragilità sociali, unendo sport e solidarietà. La manifestazione si svolge a Bergamo, coinvolgendo atleti e associazioni locali, con l'obiettivo di raccogliere fondi e diffondere messaggi di cura e attenzione.
Bergamo. Sempre al fianco delle fragilità del territorio, sfruttando la pratica e i valori dello sport come volano per promuovere progetti e iniziative solidali: una filosofia che accompagna l’attività dell’ Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo già dagli albori, da quando nel 1976 Giovanni Licini decise di fondare il Gruppo Tennis Cariplo (qui l’intervista). Cinquant’anni dopo l’entusiasmo è sempre lo stesso, con obiettivi sempre più ambiziosi: oltre 3,3 i milioni di euro già donati, con un’attenzione particolare al mondo della salute e alla lotta ai tumori, e un torneo di tennis che cresce a livello qualitativo a ogni nuova edizione.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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