Accademia dello Sport per la Solidarietà | il torneo dei 50 anni porta con sé lotta ai tumori prevenzione e grande tennis

L'Accademia dello Sport per la Solidarietà celebra i suoi 50 anni con un torneo di tennis che coinvolge diverse realtà del territorio. L'evento si concentra sulla promozione della prevenzione contro i tumori e sulla sensibilizzazione riguardo alle fragilità sociali, unendo sport e solidarietà. La manifestazione si svolge a Bergamo, coinvolgendo atleti e associazioni locali, con l'obiettivo di raccogliere fondi e diffondere messaggi di cura e attenzione.

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