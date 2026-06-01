Tornano i parcheggi a pagamento a Fossacesia marina | tariffe ed esenzioni

Notizia in breve

Dal 1° giugno al 13 settembre 2026, i parcheggi lungo Via Lungomare a Fossacesia Marina saranno a pagamento. Le aree interessate sono segnalate con appositi cartelli. Le tariffe e le esenzioni sono state stabilite e saranno in vigore per tutta la stagione estiva. La gestione dei posti auto torna quindi a regolamentarsi con pagamenti obbligatori in corrispondenza delle zone indicate.