Tornano i parcheggi a pagamento a Fossacesia marina | tariffe ed esenzioni
Dal 1° giugno al 13 settembre 2026, i parcheggi lungo Via Lungomare a Fossacesia Marina saranno a pagamento. Le aree interessate sono segnalate con appositi cartelli. Le tariffe e le esenzioni sono state stabilite e saranno in vigore per tutta la stagione estiva. La gestione dei posti auto torna quindi a regolamentarsi con pagamenti obbligatori in corrispondenza delle zone indicate.
A partire dal 1° giugno e fino al 13 settembre 2026 tornano i parcheggi a pagamento a Fossacesia Marina, nelle aree appositamente segnalate di Via Lungomare, a Fossacesia Marina.Il parcheggio a pagamento sarà in vigore tutti i giorni, dalle ore 9 alle 24, nelle seguenti zone: Zona A: Via. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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