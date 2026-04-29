Tornano i parcheggi estivi a pagamento sul lungomare le tariffe del 2026

Dal 2 maggio al 13 settembre 2026, i parcheggi sul lungomare di Pescara saranno a pagamento durante il periodo estivo. Le tariffe entreranno in vigore in questa fascia temporale e interesseranno anche alcune zone vicine alla zona centrale. La decisione riguarda le aree di sosta che vengono gestite come parcheggi a pagamento durante la stagione estiva, con l’obiettivo di regolare la circolazione e l’accesso alle aree di sosta pubbliche.

A partire da sabato 2 maggio e fino a domenica 13 settembre 2026, saranno attivati i parcheggi a pagamento estivi sul lungomare di Pescara e in altre aree adiacenti.Queste le zone mare nelle quali si dovrà pagare per lasciare i veicoli in sosta: lungomare Nord (dalla Madonnina del porto fino al.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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