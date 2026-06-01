Parcheggi a pagamento a San Vito dal 1° giugno | tariffe e orari per la stagione estiva
Dal primo giugno al 30 settembre, i parcheggi a pagamento tornano alla Marina di San Vito Chietino. La sosta sarà consentita tutti i giorni dalle 8 alle 20 nelle aree designate. Le tariffe applicate sono state comunicate e riguardano la stagione estiva. La misura riguarda le zone interessate e sarà in vigore per tutta la durata del periodo indicato.
Tornano i parcheggi a pagamento alla Marina di San Vito Chietino. A partire da oggi 1° giugno e fino al 30 settembre, la sosta nelle aree interessate sarà a pagamento tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20.Il servizio rientra nella concessione affidata per il biennio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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