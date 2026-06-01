Il programma televisivo Quattro Matrimoni sta per tornare in onda, con Costantino Della Gherardesca che riprende il ruolo di commentatore. La trasmissione si concentra sulle sfide tra future spose durante le loro cerimonie di nozze. Le concorrenti partecipano a diverse prove e competizioni, mettendo alla prova le loro capacità di organizzazione e stile. La nuova stagione prevede diverse puntate, con data di ritorno ancora da comunicare.

Quattro Matrimoni, programma molto seguito dedicato al giorno delle nozze, sta tornando. Anche quest’anno ci sarà Costantino della Gherardesca a commentare l’agguerrita competizione tra spose, pronte a mettersi l’una contro l’altra in numerose sfide. L’appuntamento è previsto da domenica 31 maggio su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco tutto quello che sappiamo. Torna Quattro Matrimoni con Costantino Della Gherardesca: tutte le informazioni. Lo spietato format di Sky Original prodotto da Banijay Italia è pronto per una nuova edizione. Anche quest’anno le protagoniste di ciascuno dei sei episodi saranno quattro spose. Ognuna di loro verrà invitata ai matrimoni delle altre per giudicare le quattro categorie. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Torna Quattro Matrimoni con Costantino Della Gherardesca: data e tutte le informazioni

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