Quattro Matrimoni | Costantino della Gherardesca guida la caccia alla sposa perfetta Come funziona la sfida del ‘Sì’

Costantino della Gherardesca conduce la sfida del ‘Sì’ nell'ottava stagione di Quattro Matrimoni. Quattro coppie partecipano alla competizione, giudicando i matrimoni degli altri in base a diversi criteri. Durante le puntate, vengono valutati abiti, location, cerimonie e ricevimenti. I giudici assegnano punteggi a ogni evento, determinando la coppia vincitrice. La trasmissione torna in onda con nuovi episodi, attirando l’attenzione di pubblico e partecipanti.

I fiori d'arancio tornano a far parlare la tv con i nuovi episodi dell'ottava stagione di Quattro matrimoni. Da domenica 31 maggio, Sky e Now aprono le porte alla competizione nuziale più scoppiettante del piccolo schermo, dove quattro agguerrite spose sono pronte a tutto pur di dimostrare che la propria festa sia la migliore di tutte. A orchestrare questo valzer di pizzi, promesse e critiche ci penserà, con la sua affilata ironia Costantino della Gherardesca. Il tribunale delle spose: abiti, menù e voti da zero a dieci Il meccanismo è un grande classico, distribuito in sei tappe imperdibili. In ogni puntata, le quattro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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