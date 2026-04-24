Nella settima puntata di Pechino Express, andata in onda in Cina, i concorrenti hanno affrontato nuove sfide che hanno messo alla prova le loro capacità. La coppia formata da Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi ha ottenuto il massimo punteggio, mentre i Raccomandati hanno mostrato ancora divisioni tra i componenti. La tappa ha presentato ostacoli e situazioni che hanno richiesto decisioni rapide e collaborazione.

Nella settima tappa di Pechino Express, la penultima in Cina, le cose si sono fatte ancora più complicate. Le coppie rimaste sono cinque e, a questo punto, il gioco non si basa più solo sull’arrivare al traguardo, ma su come ci si arriva. Il percorso è stato di 804 chilometri, da Nanjing a Dengfeng, con un arrivo che ha messo alla prova anche le ultime energie rimaste. In mezzo, il passaggio al Libro Rosso, che come sempre ha ridisegnato la gara. È anche la puntata in cui sono tornati i Sette Mostri, la prova più amata dal pubblico e, allo stesso tempo, la più temuta dai concorrenti. E come se non bastasse, per la prima parte della tappa sono entrati in gara anche Costantino e Giulia Salemi, versione “Zanzare”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express, le pagelle della settima puntata: Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi, la coppia incredibile (10), i Raccomandati ancora disuniti (6)

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